«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
941
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
733
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 877
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
880
Дмитриев заявил о масштабном инфляционом ценовом шоке в мире
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что во всем мире на различных секторах экономики, компаниях и потребителях начинает отражаться масштабный инфляционный ценовой шок. К своему сообщению финансист приложил графики динамики цен на сырьевые товары, которые показывают рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что во всем мире на различных секторах экономики, компаниях и потребителях начинает отражаться масштабный инфляционный ценовой шок. Об этом он написал в соцсетях.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал Дмитриев.

К своему сообщению финансист приложил графики динамики цен на сырьевые товары, которые показывают рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

Ранее Дмитриев заявил, что стоимость нефти в скором времени может резко подняться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.