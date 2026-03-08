Дмитриев заявил о масштабном инфляционом ценовом шоке в мире

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что во всем мире на различных секторах экономики, компаниях и потребителях начинает отражаться масштабный инфляционный ценовой шок. К своему сообщению финансист приложил графики динамики цен на сырьевые товары, которые показывают рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что во всем мире на различных секторах экономики, компаниях и потребителях начинает отражаться масштабный инфляционный ценовой шок. Об этом он написал в соцсетях.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал Дмитриев.

К своему сообщению финансист приложил графики динамики цен на сырьевые товары, которые показывают рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

Ранее Дмитриев заявил, что стоимость нефти в скором времени может резко подняться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.