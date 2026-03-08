Рязань
«Цветочный патруль» в двенадцатый раз поздравил женщин в Рязани
8 марта в Рязани вновь прошла традиционная акция ГК «Автоимпорт» и ГАИ «Цветочный патруль». В 2026 году она состоялась уже в 12 раз.

С 10 утра праздничные экипажи появились на улицах города. Но привычная остановка не означала проверку документов: женщин-водителей поздравляли с Международным женским днём, вручали цветы и желали хорошего настроения. Водители удивлялись и искренне радовались.

Кто-то выходил из машины, чтобы обнять инспектора, кто-то сигналил в знак благодарности.

«Цветочный патруль» в этом году стал ещё масштабнее. В акции участвовали автомобили брендов, представленных в дилерских центрах ГК «Автоимпорт»: JETOUR, OMODA & JAECOO, EXEED, TANK, HAVAL PRO & CITY, GAC, LADA, МОСКВИЧ, CHANGAN, SOLARIS, GEELY, VOYAH и HONGQI. К праздничным постам впервые присоединились и новые участники — KGM и BELGEE.

В этом году акция охватила три региона присутствия компании. Пока праздничные патрули работали на улицах Рязани, «Цветочный патруль» параллельно поздравлял женщин ещё в четырех городах.

В Туле, Тамбове и Липецке, где дилерские центры ГК «Автоимпорт» работают уже не первый год, акция также стала традицией.

А для Орла 2026 год стал премьерным. Новый дилерский центр ГК «Автоимпорт» только начинает работу в городе и выбрал необычный формат для первого знакомства с орловскими автомобилистами. Утром 6 марта, накануне Международного женского дня, на улицах Орла впервые появились праздничные патрули. Экипажи ГИБДД совместно с представителями компании дарили женщинам-водителям цветы и тёплые поздравления, начиная историю «Цветочного патруля» в новом регионе. Орловские женщины, не ожидавшие такого сюрприза, встречали патрули с искренним удивлением и радостью.

За время акции сотни женщин в трех городах получили свои весенние букеты, тёплые поздравления и, пожалуй, самый приятный дорожный «контроль» в году.

В ГК «Автоимпорт» отметили, что за двенадцать лет «Цветочный патруль» стал настоящей городской традицией в Рязани, уверенно закрепился в Туле, а теперь начинает свою историю в Орле.

«И судя по улыбкам на дорогах в эти праздничные дни, у этой традиции впереди еще долгая и цветущая история», — заключили в компании.