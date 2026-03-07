Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
-3°
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.85 / 78.85 07/03 08:03
Нал. EUR 92.35 / 92.90 07/03 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
851
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
704
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 795
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Россию вернулись первые перелетные птицы
«Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причем у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики», — отметила эксперт. По словам Фиониной, первые грачи уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Массовый прилет ожидается «со дня на день». «Также появились серебристые чайки. Это большие, крупные, белоголовые чайки. Их можно видеть и поодиночке, и группами над городом, над водоемами. Их миграция уже началась», — добавила орнитолог.

Первые грачи, выполняющие функцию разведчиков, а также серебристые чайки вернулись в регионы средней полосы России, рассказала РИА Новости орнитолог Алена Фионина.

«Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причем у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики», — отметила эксперт.

По словам Фиониной, первые грачи уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Массовый прилет ожидается «со дня на день».

«Также появились серебристые чайки. Это большие, крупные, белоголовые чайки. Их можно видеть и поодиночке, и группами над городом, над водоемами. Их миграция уже началась», — добавила орнитолог.

Иллюстративное фото.