В Россию вернулись первые перелетные птицы

«Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причем у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики», — отметила эксперт. По словам Фиониной, первые грачи уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Массовый прилет ожидается «со дня на день». «Также появились серебристые чайки. Это большие, крупные, белоголовые чайки. Их можно видеть и поодиночке, и группами над городом, над водоемами. Их миграция уже началась», — добавила орнитолог.

