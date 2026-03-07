Семь мигрантов депортировали из Рязанской области, шесть отсидели срок в тюрьме

Шесть человек были депортированы после отбытия наказания в российских колониях на территории региона. Двое граждан закавказских республик ранее осуждены за вымогательство и управление автомобилем в нетрезвом виде, двое уроженцев Средней Азии — за хранение наркотиков в крупном размере, еще двое выходцев из Восточной Европы — за кражи и незаконное пересечение границы. После освобождения из мест лишения свободы в отношении всех шестерых приняли решения о нежелательности их дальнейшего пребывания в России. Еще один гражданин среднеазиатской республики привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Суд принял решение о его выдворении из страны.

Полицейские сопроводили всех семерых иностранцев в аэропорт «Домодедово». Оттуда они вылетели рейсами в свои страны за собственный счет.