Рязанка сообщила о нападении крупной собаки на ее дочь

Как рассказала женщина, крупная собака, находившаяся без привязи, набросилась на девочку. Ребенку удалось устоять на ногах и отбиться. На фото, приложенных к сообщению, видны следы укусов на ноге ребенка. По словам матери в комментариях, девочке уже назначили курс уколов — вероятно, речь идет о профилактике инфекций после контакта с животным. Автор поста сообщила, что намерена обратиться в суд для установления ответственности владельца собаки. В комментариях также написана информация от предположительного владельца дома. Он написал, что собака бездомная и свободно «гуляет по улице».

В социальных сетях появилось сообщение рязанки о нападении собаки на ее несовершеннолетнюю дочь. По словам матери, инцидент произошел около частного дома в Рязанском округе 7 марта.

