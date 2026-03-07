Рязанцы встали в огромную пробку из-за двух ДТП в городе

Рязанцы встали в огромную пробку из-за двух ДТП в городе. Информация об авариях появилась в соцсетях, читатели РЗН. Инфо сообщили о большой пробке на улице Новоселов, их слова подтверждают «Яндекс-карты».

На улице Новоселов столкнулись легковой автомобиль и автобус. Из-за аварии проезд по улице полностью перекрыт.

Еще одно ДТП произошло на Южной окружной дороге. Там образовалась серьезная пробка в направлении Москвы.

Обстоятельства уточняются.