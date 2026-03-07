Рязань
Прокуратура подала в суд, чтобы добиться ремонта дороги в Рязанском районе
На личном приеме прокурора области Дмитрия Коданёва рассмотрена жалоба жителей Рязанского муниципального округа на состояние дороги по улице Садовой в селе Тюшево. Местные сообщили, что на участке отсутствует стационарное электрическое освещение, нет тротуаров и пешеходных дорожек. По поручению прокурора прокуратура Рязанского района провела проверку и подтвердила нарушения требований законодательства. В результате в суд направлены два исковых заявления к ГКУ РО «ДДРО» с требованием привести дорогу в нормативное состояние.

В региональной прокуратуре сообщили, что за минувшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 760 обращений граждан. По существу разрешено 277 из них. Чаще всего жители региона жаловались на нарушения в сфере ЖКХ — 60 обращений, вопросы исполнительного производства — 41, и ненадлежащую регистрацию сообщений о преступлениях — 36.

