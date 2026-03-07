Губернатор поздравил рязанок с наступающим 8 марта

Глава региона вручил награды в канун Международного женского дня. «Отметили тех, кто каждый день своим трудом и заботой делает наш регион сильнее. Среди них — активные жительницы, общественники, работники самых разных сфер. Отдельная благодарность — тем, чьи близкие сегодня защищают страну, и тем, кто помогает бойцам и ветеранам», — написал Павел Малков.