Губернатор Павел Малков: Для нас абсолютный приоритет — поддержка наших бойцов, их семей

Губернатор поздравил всех с праздником и вручил присутствующим женщинам цветы. Он поблагодарил представителей регионального отделения КСВО за работу. «Вы большую ношу несете: поддержка бойцов, их близких, сохранение памяти о павших героях. Я вижу, как много у вас получается. Вы и органы власти направляете в том, где необходимо дополнительно усилить работу или дополнительные меры поддержки принять. Самое главное, вы постоянно в контакте с людьми, решаете конкретные проблемы. Для нас всех абсолютный приоритет — поддержка наших бойцов, их семей, воспитание молодежи в духе патриотизма. Можете всегда рассчитывать на мою помощь в любых вопросах», — сказал губернатор.

Об этом сказал губернатор в ходе встречи c представителями регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, приуроченной к Международному женскому дню.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, советник заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанк», заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители областных министерств и ведомств, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», представители регионального отделения КСВО, которое объединяет жен и матерей участников специальной военной операции.

Советник заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанк», заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева представила проект «СберПраво».

"Участникам СВО и членам их семей мы оказываем поддержку по правовым вопросам, в том числе связанным с услугами банков. Темы разносторонние и непростые, но важно подходить с душой и желанием достичь правильного результата. Мы также готовы помогать", — сказала Лиана Пепеляева.

В ходе встречи речь шла о деятельности регионального отделения КСВО и реализуемых проектах, направленных на всестороннюю помощь военнослужащим и их близким, патриотическое воспитание, увековечивание памяти о героях, их подвигах. Обсуждались вопросы развития реабилитационного центра «Сосновый бор», реализации проекта «Защита62», который нацелен на поддержку и профессиональное развитие жен и вдов участников спецоперации.