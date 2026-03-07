Для рязанцев выпустили метеопредупреждение об усилении ветра

Отмечается, что по данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час, с сохранением до конца суток 7 марта на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Рязанцев призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение об усилении ветра. Публикация появилась на сайте МЧС 7 марта.

