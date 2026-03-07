Аналитики подсчитали, кто чаще попадал в аварии на дорогах — мужчины или женщины

По данным ОСАГО, среди мужчин, обратившихся в компанию, 35% были признаны виновными в авариях. Среди женщин этот показатель составил 22%. В каско разница менее заметна, но тенденция сохраняется: 37% мужчин и 28% женщин обращались по страховым случаям. При этом в 2024 году мужчины и женщины обращались в страховую в равных долях, а в целом по портфелю розничных договоров женщины составляют 56% клиентов компании.

В преддверии 8 Марта аналитики СберСтрахования изучили статистику обращений по автострахованию и пришли к выводу, что в 2025 году женщины реже становились виновницами ДТП, чем мужчины. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе.

Женщины чаще выбирают комплексные программы. Например, 61% договоров по продукту, который позволяет застраховать жилье, здоровье, финансы и автомобиль в одном полисе, оформлено именно ими. Также женщины чаще мужчин страхуют сразу несколько направлений одновременно. При этом приоритеты по рискам у обоих полов схожи — чаще всего защищают финансы, жилье и здоровье.

Что касается материальных ценностей, клиентки чаще страхуют то, что имеет семейную ценность: реликвии, наследие родителей, созданные своими руками сады и цветники. А вот ювелирные украшения и драгоценности страхуют редко.