«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
834
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
701
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 780
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
861
Аналитики подсчитали, кто чаще попадал в аварии на дорогах — мужчины или женщины
Женщины чаще выбирают комплексные программы. Например, 61% договоров по продукту, который позволяет застраховать жилье, здоровье, финансы и автомобиль в одном полисе, оформлено именно ими. Также женщины чаще мужчин страхуют сразу несколько направлений одновременно. При этом приоритеты по рискам у обоих полов схожи — чаще всего защищают финансы, жилье и здоровье.

Что касается материальных ценностей, клиентки чаще страхуют то, что имеет семейную ценность: реликвии, наследие родителей, созданные своими руками сады и цветники. А вот ювелирные украшения и драгоценности страхуют редко.