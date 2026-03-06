В Журавлином питомнике очистили крыши вольеров от рекордного количества снега

В Журавлином питомнике продолжают уборку снега. В пресс-службе учреждения отметили, что этот год по количеству зимних осадков в заповеднике уже рекордный, но снег продолжает прибавляться в последние дни. В пятницу, 6 марта, в уборке приняли участие сотрудники отдела охраны и научного отдела. По словам сотрудников заповедника, в первую очередь сбрасывали снег с крыш вольерных комплексов, чтобы предотвратить их обрушение. Следом планируется расчистка уличных вольер питомника.

