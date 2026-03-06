В Рязанской области восстановили водоснабжение после шести дней отключения

Прокуратура Спасского района проверила ситуацию с отключением холодной воды на улицах Урицкого и Рабочий поселок в Спасске-Рязанском. Об этом сообщила, а региональном ведомстве.

Выяснилось, что вода перестала поступать из-за прорыва изношенной трубы. Отключение длилось более шести дней, но сейчас подача воды восстановлена.

Прокуратура отметила, что местная администрация не предприняла необходимых мер для ремонта водопровода и не контролировала работу ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим прокуратура направила представление главе администрации, а также возбудила дело против директора ресурсоснабжающей организации за нарушение правил предоставления коммунальных услуг.

Прокуратура будет следить за дальнейшим развитием ситуации.