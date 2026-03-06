В Рязанской области перед 8 Марта женщины соревновались в стрельбе из винтовки

Накануне 8 Марта в поселке Молодежном прошли соревнования по стрельбе среди женщин. Об этом пишет ИД «Пресса».

В соревнованиях участвовали учителя, воспитатели, медики и сотрудники администраций.

Десять команд по два человека делали пробные и зачетные выстрелы из пневматической винтовки и пистолета, а также метали учебные гранаты и примеряли тяжелую амуницию.

Первое место заняла команда администрации района, второе — команда ФСК «Арена», а третье — команда Центральной районной больницы.

Наталья Железнова из администрации отметила, что их победа не случайна, так как у них есть опыт в стрельбе. Она поблагодарила организаторов за праздник и угощение.

Фото: ИД «Пресса».