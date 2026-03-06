В Рязанской области опросят трудящихся с 16 по 23 марта

В Новомичуринске Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное обследование рабочей силы с 16 по 23 марта. Специалисты соберут данные о количестве и структуре экономически активного населения, уровне занятости и безработицы, а также продолжительности рабочего времени.

Специалисты соберут данные о количестве и структуре экономически активного населения, уровне занятости и безработицы, а также продолжительности рабочего времени. Опросы будут проводиться по следующим адресам: микрорайон Д, дома 25Д, 27Д и 39Д.

Опрашивающие будут иметь удостоверения Росстата. Ваше участие важно для оценки рынка труда и разработки мер поддержки экономики и социальной сферы.