В Рязанской области опросят трудящихся с 16 по 23 марта
В Новомичуринске Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное обследование рабочей силы с 16 по 23 марта. Специалисты соберут данные о количестве и структуре экономически активного населения, уровне занятости и безработицы, а также продолжительности рабочего времени.

В Новомичуринске Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное обследование рабочей силы с 16 по 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты соберут данные о количестве и структуре экономически активного населения, уровне занятости и безработицы, а также продолжительности рабочего времени. Опросы будут проводиться по следующим адресам: микрорайон Д, дома 25Д, 27Д и 39Д.

Опрашивающие будут иметь удостоверения Росстата. Ваше участие важно для оценки рынка труда и разработки мер поддержки экономики и социальной сферы.