В Рязанской области мастеру назначили штраф за плохое содержание дорог зимой

Касимовская межрайонная прокуратура проверила жалобы местных жителей на плохое состояние дорог зимой. Об этом сообщило региональное ведомство.

В ходе проверки выяснили, что на дорогах Касимовского округа есть снег, наледь и неочищенные тротуары, создающие опасность для водителей и пешеходов.

Прокурор направил главе района официальное представление с требованиями исправить ситуацию. Кроме того, мастер, ответственный за содержание дорог, получил штраф в 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.