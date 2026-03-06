В Рязани врачи три недели боролись за жизнь молодой матери

Беременная 34-летняя рязанка попала в больницу с сильнейшим кровотечением. Отмечается, что женщина не наблюдалась у врачей по поводу беременности. В минздраве заявили, что риск был колоссальным. Врачи Перинатального центра спасли ребенка, проведя экстренное кесарево сечение. После рязанку перевели в реанимацию ОКБ. Три недели врачи боролись за ее жизнь. 6 марта пациентку выписали.

В Рязани врачи три недели боролись за жизнь молодой матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Беременная 34-летняя рязанка попала в больницу с сильнейшим кровотечением. Отмечается, что женщина не наблюдалась у врачей по поводу беременности.

В минздраве заявили, что риск был колоссальным.

Врачи Перинатального центра спасли ребенка, проведя экстренное кесарево сечение. После рязанку перевели в реанимацию ОКБ. Три недели врачи боролись за ее жизнь.

6 марта пациентку выписали.