В Рязани Россельхознадзор проверил цветочные ярмарки накануне 8 Марта
В ведомстве подчеркнули: при выборе цветов важно учитывать состояние бутонов и листьев. Они должны быть свежими, без потемнений и пятен. Также необходимо обращать внимание на срез стебля. Он должен быть светлым, влажным и без слизистого налета. Нужно убедиться, что растение не повреждено насекомыми, паутиной или другими дефектами. При этом цветы должны храниться в чистой воде и прохладе. Также у легальных продавцов обязательно должны быть документы, подтверждающие происхождение цветов.

Перед 8 Марта Россельхознадзор проверил цветочные рынки Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Россельхоз Рязанской области.