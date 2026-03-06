В Рязани Россельхознадзор проверил цветочные ярмарки накануне 8 Марта

В ведомстве подчеркнули: при выборе цветов важно учитывать состояние бутонов и листьев. Они должны быть свежими, без потемнений и пятен. Также необходимо обращать внимание на срез стебля. Он должен быть светлым, влажным и без слизистого налета. Нужно убедиться, что растение не повреждено насекомыми, паутиной или другими дефектами. При этом цветы должны храниться в чистой воде и прохладе. Также у легальных продавцов обязательно должны быть документы, подтверждающие происхождение цветов.