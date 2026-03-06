В Рязани на улице Новаторов возникла пробка из-за припаркованного автомобиля

На улице Новаторов возникла пробка из-за припаркованного автомобиля, который занял часть проезжей части и пешеходный переход. Об этом сообщает 62ИНФО со ссылкой на читателей. По словам очевидцев, машину объехать было невозможно. Из-за возникшей ситуации водителям пришлось стоять в пробке, пока появится возможность продолжить движение.