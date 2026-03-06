Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-3°
Сбт, 07
Вск, 08
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.85 / 78.85 06/03 18:25
Нал. EUR 92.35 / 92.90 06/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
699
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
657
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 684
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
826
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани из-за ДТП возникла пробка
В Рязани на улице Интернациональная произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано Рязань». Отмечается, что два легковых автомобиля столкнулись у остановки «Аптека». По словам очевидцев, после удара машины заняли часть дороги. В результате образовалась пробка. Информации о пострадавших пока нет.

В Рязани на улице Интернациональная произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано Рязань».

Отмечается, что два легковых автомобиля столкнулись у остановки «Аптека».

По словам очевидцев, после удара машины заняли часть дороги. В результате образовалась пробка.

Информации о пострадавших пока нет.