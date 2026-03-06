В Рязани из-за ДТП возникла пробка

В Рязани на улице Интернациональная произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано Рязань». Отмечается, что два легковых автомобиля столкнулись у остановки «Аптека». По словам очевидцев, после удара машины заняли часть дороги. В результате образовалась пробка. Информации о пострадавших пока нет.