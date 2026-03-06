В России создали капли от насморка без привыкания

Ученые ВолгГМУ разработали линейку безопасных средств для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерматологии на основе местного минерала — бишофита. По словам доктора фармацевтических наук Виктора Сиротенко, бишофит обладает противовоспалительным, противомикробным действием, стимулирует местный иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости, а это значит, что лекарства на его основе будут эффективны и безопасны для аллергиков. Отмечается, что подобное средство может заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды. Сейчас средства переданы на клиническую апробацию в клиники университета, а также поданы заявки на патентование разработок. Передача в производство планируется уже в этом году.

В России создали капли от насморка без привыкания. Об этом сообщает URA.RU .

Ученые ВолгГМУ разработали линейку безопасных средств для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерматологии на основе местного минерала — бишофита.

По словам доктора фармацевтических наук Виктора Сиротенко, бишофит обладает противовоспалительным, противомикробным действием, стимулирует местный иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости, а это значит, что лекарства на его основе будут эффективны и безопасны для аллергиков.

Отмечается, что подобное средство может заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды. Сейчас средства переданы на клиническую апробацию в клиники университета, а также поданы заявки на патентование разработок. Передача в производство планируется уже в этом году.