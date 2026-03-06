В Госдуме предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести новые ограничения для неплательщиков алиментов. Законопроект уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента, пишет РИА Новости. Документ предлагает запретить должникам регистрировать автомобили, самоходную технику и другую технику. Также для них хотят ограничить регистрацию прав на недвижимость и отказать в открытии банковских счетов и проведении большинства банковских операций.

Исключение планируют сделать только для переводов, связанных с обязательными платежами. Предполагается, что ограничения будут действовать до тех пор, пока человека не исключат из реестра должников по алиментам.

«Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть», — заявил Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий добавил, что инициатива должна превратить реестр должников из формального «списка позора» в реально работающий механизм взыскания долгов.