В феврале в Рязанском перинатальном центре зарегистрировали 76 новорожденных

Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, среди них 40 мальчиков и 36 девочек. Самыми популярными девичьими именами в этом месяце стали: Анна, Вера и Виктория. Среди выбранных имен были такие редкие, как Теона, Владислава, Мирай и Агния. В числе новых имен для девочек региона появились Тамара, Юлия, Ольга, Татьяна и Валерия. Что касается мальчиков, то первое место по популярности заняли имена Тимофей, Александр и Егор. На втором месте оказались Лев, Кирилл, Иван, Мирон и Евгений. Среди редких мужских имен: Платон, Демид и Гордей. Также в списке новорожденных мальчиков теперь есть Павел, Григорий, Николай, Алексей и Фёдор.

