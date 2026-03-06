В 193-х школах Рязанской области обновят кабинеты искусства, музыки и физики

Кабинеты изобразительного искусства, музыки и физики в 193 школах Рязанской области получат новое оборудование, сообщила министр образования региона Ольга Прушковская. До 2030 года планируется полностью обновить все школьные кабинеты естественно-научного профиля. Министр отметила, что главная задача — создать привлекательную образовательную среду, способствующую развитию способностей каждого ребёнка.