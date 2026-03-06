Суд удовлетворил иск Минсельхоза Рязанской области к фермерскому хозяйству о возврате гранта на 4,2 млн рублей

В 2022 году Минсельхоз Рязанской области предоставил К (Ф)Х «Дубровка» субсидию 4,2 млн рублей на проект развития сельского туризма. Однако в 2024 году Министерство выявило нарушения: хозяйство не использовало средства по назначению и не предоставило отчетность. Суд установил невыполнение плановых показателей и отсутствие данных о проекте. Арбитражный суд взыскал с «Дубровки» 4,2 млн рублей, но решение еще не вступило в силу.

Минсельхоз Рязанской области подал иск в Арбитражный суд региона к фермерскому хозяйству «Дубровка» о возврате гранта на 4,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального арбитражного суда.

