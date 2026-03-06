Рязанский медуниверситет выиграл суд у московской компании по договору на уборку

Суд не удовлетворил иск московской компании «Новотехсервис» к Рязанскому медуниверситету. Фирма требовала признать недействительным отказ университета от договора на клининговые услуги. Согласно договору, «Новотехсервис» должна была обеспечивать уборку помещений и поставку необходимых расходных материалов. Однако компания не предоставила все необходимые документы в срок и не выполнила условия договора. В результате университет решил расторгнуть соглашение из-за постоянных нарушений со стороны исполнителя. Суд подтвердил правомерность действий университета и отказал в иске.

Арбитражный суд Рязанской области отклонил иск московской компании «Новотехсервис», которая пыталась оспорить решение Рязанского медуниверситета имени И. П. Павлова об одностороннем отказе от исполнения договора на оказание клининговых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года между университетом и «Новотехсервис» был заключен договор, согласно которому компания обязалась обеспечивать уборку помещений и поставку расходных материалов. Однако фирма не выполнила условия договора: документы предоставила несвоевременно и не в полном объеме, а поставленные материалы не соответствовали требованиям технического задания.

Университет неоднократно направлял письма с требованиями устранить нарушения, но «Новотехсервис» не приняла мер для исправления ситуации. В результате, 7 июля 2025 года университет принял решение расторгнуть договор.

Отмечается, что решением Управления Федеральной антимонопольной службы по региону «Новотехсервис» включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд подтвердил законность действий медуниверситета и отказал в удовлетворении иска.