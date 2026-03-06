Рязанские осужденные посетили Иоанно-Богословский монастырь

Осужденные к принудительным работам из исправительного центра в селе Льгово посетили Иоанно-Богословский монастырь. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области. Экскурсия прошла по святым и историческим местам региона и также включала посещение Рязанского кремля. Отмечается, что это мероприятие организовали сотрудники исправительного центра при поддержке игумена Иоасафа и Фонда поддержки православной молодежи «Воскресение». Игумен Иоасаф отметил, что атмосфера монастыря и его уклад помогают осужденным переосмыслить свои поступки и начать путь к исправлению.

