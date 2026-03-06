Рязанская молодежка установила новый рекорд и одержала 28 побед подряд

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое успешное выступление в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2025-2026. Рязанские спортсмены установили новый рекорд лиги — 28 побед подряд, такого результата не показывал еще никто в истории существования НМХЛ.

Данный успех позволяет хоккеистам оставаться на первой строчке конференции Восток, набрав 80 очков в 42 матчах. Команда уже гарантировала себе место в Плей-офф.

В ДС «Олимпийский» продолжается домашняя серия игр, в которой рязанским спортсменам необходима поддержка болельщиков. 7 и 8 марта в 17:00 хоккеисты выйдут на лед против МХК «Кристалл» (г. Саратов). Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке: https://rzn.kassy.ru/events/sport/

Возрастное ограничение: 0+.