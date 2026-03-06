Рязанцы сообщили, что в их дворе не вывозят мусор
«Интернациональная, 10. Мусор вообще собираются вывозить?! Платим приличные деньги за вывоз мусора», — говорится в сообщении. Также, по словам очевидцев, на Интернациональной, 11Б, все завалено мусором.
Рязанцы сообщили, что в их дворе не вывозят мусор. Об этом написали очевидцы в телеграм-канале «Ритм Рязани».
Фото: «Ритм Рязани».