Рязанцы сообщили, что в их дворе не вывозят мусор

«Интернациональная, 10. Мусор вообще собираются вывозить?! Платим приличные деньги за вывоз мусора», — говорится в сообщении. Также, по словам очевидцев, на Интернациональной, 11Б, все завалено мусором.

Рязанцы сообщили, что в их дворе не вывозят мусор. Об этом написали очевидцы в телеграм-канале «Ритм Рязани».

«Интернациональная, 10. Мусор вообще собираются вывозить?! Платим приличные деньги за вывоз мусора», — говорится в сообщении.

Также, по словам очевидцев, на Интернациональной, 11Б, все завалено мусором.

Фото: «Ритм Рязани».