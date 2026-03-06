Рязанцы смогут разглядеть на небе спиральную галактику NGC 5134
Рязанцы в марте смогут хорошо разглядеть спиральную галактику. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».
