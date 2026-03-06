Рязанцы смогут разглядеть на небе спиральную галактику NGC 5134

На снимке телескопа «Джеймс Уэбб» запечатлена спиральная галактика NGC 5134. Она находится на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли и видна в созвездии Девы. Отмечается, что в этом месяце это созвездие особенно хорошо видно на рязанском небе.