Рязанцы рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 8 марта

Согласно исследованию, в Рязани в этом году дарить подарки на 8 Марта планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Женщины планируют потратить в среднем 4000 рублей на подарки и 2800 рублей на цветы. Мужчины -: 5000 рублей на подарки и 3100 рублей на букеты. По данным международного бренда товаров для дома MADAME COCO, средний чек на подарки к 8 Марта составляет от 1000 до 3 000 для коллег и знакомых и от 3 000 до 8 000 для родных и близких. Чаще всего россияне дарят комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды для сервировки и приготовления еды, а также подарочные сертификаты.

