Рязанцы путешествовали с домашними животными в Тунис, Алжир и Францию

Рязанцы путешествовали с питомцами в Тунис, Алжир и Францию. Такие направления указали владельцы при оформлении заявлений на ветеринарные сертификаты, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. С 3 января по 3 марта документы были выданы на трёх кошек и четырёх собак. Перед выдачей сертификатов у животных проводился осмотр, а также проверялись наличие чипа и прививок.

