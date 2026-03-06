Рязань
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
678
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
654
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 670
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
824
Россиян предупредили о риске уголовного дела за подарок учителю на 8 Марта
«То есть если учеников в классе 30, то сборы представителей родительского комитета на подарок учителю с родителей за одного ученика не могут превышать 100 рублей», — отметил Шапкин.

Если учитель получил дорогой подарок, он должен сообщить об этом директору школы. Руководитель учебного заведения решит, как поступить с презентом. Например, его могут оставить и признать подарком для всего педагогического коллектива.

Однако родители в любой момент могут пожаловаться в надзорные органы. В таком случае учителю может грозить наказание — вплоть до увольнения и уголовной ответственности, добавил эксперт.