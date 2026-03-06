Россиян предупредили о риске уголовного дела за подарок учителю на 8 Марта

Россиянам при выборе подарка учителю к 8 Марта стоит учитывать ограничения закона. В некоторых случаях подарок могут признать взяткой, сообщил RT председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. Эксперт напомнил, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить педагогам подарки дороже трех тысяч рублей. Ограничение действует даже в том случае, если деньги собирает весь класс.

«То есть если учеников в классе 30, то сборы представителей родительского комитета на подарок учителю с родителей за одного ученика не могут превышать 100 рублей», — отметил Шапкин.

Если учитель получил дорогой подарок, он должен сообщить об этом директору школы. Руководитель учебного заведения решит, как поступить с презентом. Например, его могут оставить и признать подарком для всего педагогического коллектива.

Однако родители в любой момент могут пожаловаться в надзорные органы. В таком случае учителю может грозить наказание — вплоть до увольнения и уголовной ответственности, добавил эксперт.