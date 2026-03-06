Роскачество: мошенники перед 8 Марта создают чаты, где предлагают купить цветы

«В этом году специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику… Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату. После получения денег злоумышленники просто блокируют жертву, а группа продолжает существовать дальше, но уже для обмана новых покупателей», — говорится в сообщении.

Перед 8 Марта мошенники создают в Telegram чаты и каналы с предложением купить цветы по низким ценам. Получив предоплату, они блокируют пользователей. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Ведомство выявило чаты с подозрительными предложениями перед праздниками. Мошенники используют стандартную схему «предоплатного» обмана. В этом году популярна рассылка предложений в Telegram. Сергей Кузьменко из Роскачества рекомендовал не отправлять предоплату незнакомым продавцам.