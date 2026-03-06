Рязань
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
597
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
636
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 624
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
819
Роскачество: мошенники перед 8 Марта создают чаты, где предлагают купить цветы
«В этом году специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику… Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату. После получения денег злоумышленники просто блокируют жертву, а группа продолжает существовать дальше, но уже для обмана новых покупателей», — говорится в сообщении.

Перед 8 Марта мошенники создают в Telegram чаты и каналы с предложением купить цветы по низким ценам. Получив предоплату, они блокируют пользователей. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Ведомство выявило чаты с подозрительными предложениями перед праздниками. Мошенники используют стандартную схему «предоплатного» обмана. В этом году популярна рассылка предложений в Telegram. Сергей Кузьменко из Роскачества рекомендовал не отправлять предоплату незнакомым продавцам.