Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-3°
Сбт, 07
Вск, 08
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.85 / 78.85 06/03 16:05
Нал. EUR 92.35 / 92.47 06/03 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
658
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
647
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 658
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Резиденция «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» вошла в топ-10 лучших ЖК России
Отмечается, что проект девелоперской компании «Мармакс» стал единственным жилым комплексом Рязанского региона, вошедшим в число финалистов главной номинации федерального конкурса «Лучший жилой комплекс-новостройка в России».

4 марта директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова представила проект перед профессионалами отрасли и членами жюри премии «Гран-при ТОП ЖК-2026», которая прошла в рамках Российской строительной недели. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что проект девелоперской компании «Мармакс» стал единственным жилым комплексом Рязанского региона, вошедшим в число финалистов главной номинации федерального конкурса «Лучший жилой комплекс-новостройка в России».

Для Рязанской области и девелопера это по-настоящему значимое событие: резиденция «Медный» — единственный проект региона, вошедший в число финалистов федеральной премии. Также свои жилые комплексы представили ведущие девелоперы страны: компания «Брусника» («Речной Порт»), ДОНСТРОЙ («Остров»), УГМК-Застройщик («Никольский») и другие.

«Для нас большая честь рассказать о резиденции „Медный“ на одной из самых престижных площадок, отмечающих достижения в девелопменте и лучшие проекты отрасли, быть частью этой премии и диалога между девелоперами и обществом. Статус финалиста Гран-при подтверждает: „Медный“ — один из самых сильных и вдохновляющих проектов федерального уровня, формирующий новый стандарт комфортной городской среды. Мы убеждены, что „Медный“ — символ изменений в историческом центре города. Скоро здесь появится еще больше новых кафе, ритейла и сервисов, будет развиваться транспортная доступность, и территория безусловно станет точкой притяжения для горожан, продолжая пешеходный маршрут города. На карте города это место скоро будут называть новым символом Рязани. Ведь там, где „Мармакс“, — город преображается», — подчеркнула Анна Терехова.

Девелоперская компания «Мармакс» более 13 лет создает проекты, которые меняют облик города и качество жизни людей. Жилые комплексы девелопера стали знаковыми объектами и образовали целые архитектурные ансамбли.