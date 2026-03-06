Резиденция «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» вошла в топ-10 лучших ЖК России

Отмечается, что проект девелоперской компании «Мармакс» стал единственным жилым комплексом Рязанского региона, вошедшим в число финалистов главной номинации федерального конкурса «Лучший жилой комплекс-новостройка в России».

4 марта директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова представила проект перед профессионалами отрасли и членами жюри премии «Гран-при ТОП ЖК-2026», которая прошла в рамках Российской строительной недели. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для Рязанской области и девелопера это по-настоящему значимое событие: резиденция «Медный» — единственный проект региона, вошедший в число финалистов федеральной премии. Также свои жилые комплексы представили ведущие девелоперы страны: компания «Брусника» («Речной Порт»), ДОНСТРОЙ («Остров»), УГМК-Застройщик («Никольский») и другие.

«Для нас большая честь рассказать о резиденции „Медный“ на одной из самых престижных площадок, отмечающих достижения в девелопменте и лучшие проекты отрасли, быть частью этой премии и диалога между девелоперами и обществом. Статус финалиста Гран-при подтверждает: „Медный“ — один из самых сильных и вдохновляющих проектов федерального уровня, формирующий новый стандарт комфортной городской среды. Мы убеждены, что „Медный“ — символ изменений в историческом центре города. Скоро здесь появится еще больше новых кафе, ритейла и сервисов, будет развиваться транспортная доступность, и территория безусловно станет точкой притяжения для горожан, продолжая пешеходный маршрут города. На карте города это место скоро будут называть новым символом Рязани. Ведь там, где „Мармакс“, — город преображается», — подчеркнула Анна Терехова.

Девелоперская компания «Мармакс» более 13 лет создает проекты, которые меняют облик города и качество жизни людей. Жилые комплексы девелопера стали знаковыми объектами и образовали целые архитектурные ансамбли.