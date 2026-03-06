Прокуратура взыскала 685 тысяч с «Рязаньавтодора» за незаконный аванс

Проверка показала, что «Дирекция дорог Рязанской области» заключила контракт с «Рязаньавтодором» на проведение работ по установке искусственного освещения дорог на сумму 133 миллиона рублей. Однако в рамках дополнительного соглашения к контракту были включены условия об авансировании работ в размере 50% от цены соответствующего этапа, что нарушает требования законодательства о контрактной системе. Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать дополнительное соглашение недействительным. Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал АО «Рязаньавтодор» вернуть в бюджет проценты за пользование чужими деньгами в размере 685 тысяч рублей.

