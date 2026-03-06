«Почта России» перевела более 8,5 тысяч своих серверов на отечественное ПО

«Почта России» переводит свои ИТ-системы на отечественную операционную систему РЕД ОС. За 2024-2025 годы компания уже перевела на нее более 8,5 тысячи серверов, сообщает пресс-служба «Почты России». Полностью завершить переход планируют к концу 2027 года.

Полностью завершить переход планируют к концу 2027 года.

В компании отметили, что проект вошел в стратегическую программу развития на 2026-2027 годы. Он должен повысить технологическую независимость, устойчивость и управляемость ИТ-инфраструктуры.

Специалисты проводят миграцию поэтапно. Перед переносом систем они проверяют совместимость, проводят тестирование и согласуют графики работ с владельцами информационных систем.

В компании подчеркнули, что такой подход позволяет сохранить непрерывную работу бизнес-процессов и стабильность цифровых сервисов для клиентов и сотрудников.