На четырех улицах Рязани отключили горячую воду и отопление

В пятницу, 6 марта, с 07:20 приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: улица Лесопарковая, дома №№ 8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 12 к.3, Окское шоссе, дом № 10, проезд Речников, дома №№ 1, 1-а, 1-б, 1-в, 4, детский сад № 66. С 09:15 для ремонта обратного трубопровода между домами №№ 11 -13 по улице Новаторов отопление отключили по следующим адресам: улица Новаторов, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 к 1, 19, 19к2.