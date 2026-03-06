Минцифры предложило увеличить плату за сохранение номера до 250 рублей

Минцифры России предложило увеличить плату за сохранение телефонного номера в новом договоре связи. Она может вырасти в 2,5 раза — до 250 рублей. Это следует из проекта закона, подготовленного ведомством.

В министерстве объяснили инициативу ростом инфляции. По данным ведомства, индекс потребительских цен за последние десять лет увеличился примерно в 2,5 раза.

При этом размер платы за использование сохраненного абонентского номера за этот период не менялся.

В Минцифры отметили, что из-за этого возникли выпадающие доходы федерального бюджета.

Процедура сохранения телефонного номера — это услуга мобильных операторов, позволяющая удерживать номер за абонентом при длительном неиспользовании связи или переходе к другому оператору. Она предотвращает автоматическое расторжение договора и потерю номера.