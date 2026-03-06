Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре пройдут премьерные показы оперетты «Летучая мышь», а в театре драмы — комедии «Ищите женщину».

В кинотеатре «Кинолюкс Барс» состоится большой стендап концерт, а в зале камерной музыки филармонии — концерт «Остров женского счастья».

В МКЦ группа RockCellos представит рок-хиты на виолончелях.

В рязанском цирке стартует новая программа — шоу слонов Андрей Дементьева Корнилова «Девочка и слон».

В музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново отпразднуют международный женский день.

