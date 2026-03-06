Кроссовер Chery Tiggo 4 ушел с российского рынка

На сайте марки представлены модели Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9, седан Arrizo 8 и кроссовер Tenet T4. Tenet T4, аналог Tiggo 4, выпускают в Калужской области с 2023 года. Цена — от 2,05 до 2,43 млн рублей. Доступны версии с 1,5-литровым (113 или 147 л. с.), механической коробкой, вариатором или роботом.

С официального сайта Chery исчезла информация о кроссовере Tiggo 4, что может указывать на прекращение его продаж, хотя у дилеров пока остались некоторые экземпляры. Об этом сообщило издание «Известия»

На сайте марки представлены модели Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9, седан Arrizo 8 и кроссовер Tenet T4. Tenet T4, аналог Tiggo 4, выпускают в Калужской области с 2023 года. Цена — от 2,05 до 2,43 млн рублей. Доступны версии с 1,5-литровым (113 или 147 л. с.), механической коробкой, вариатором или роботом.

Фото: Chery.