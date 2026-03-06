Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать дефицит фруктов и овощей в России

В ближайшие месяцы в России сократится ассортимент импортных фруктов и фисташек из Ирана из-за запрета на экспорт. Это затронет более 60% поставок. Политическая напряженность на Ближнем Востоке усложнила логистику: доставка стала дороже на 500 тыс. рублей, водители отказываются от рейсов из-за угроз атак, что ведет к задержкам и порче товаров. Цены на овощи вырастут на 60-80%, сообщили в агрокомпаниях.

Боевые действия на Ближнем Востоке могут вызвать дефицит фруктов и овощей в России, это приведет к росту цен на импортные продукты на 60% и возможному исчезновению некоторых видов с прилавков. Об этом сообщило издание «База».

