Исследование 2ГИС: спрос на сладости к 8 Марта вырос почти в три раза

К 8 Марта жители российских городов-миллионников почти в три раза чаще ищут сладости на заказ. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС. Больше всего в ассортименте кондитерских занимают готовые торты — около 26%. Еще 21,5% приходится на торты на заказ. Кроме того, в продаже часто встречаются меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы, а также бенто-торты.

К 8 Марта жители российских городов-миллионников почти в три раза чаще ищут сладости на заказ. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.

Аналитики изучили данные за последние три года и заметили устойчивый рост интереса к кондитерским изделиям перед праздником.

Больше всего в ассортименте кондитерских занимают готовые торты — около 26%. Еще 21,5% приходится на торты на заказ. Кроме того, в продаже часто встречаются меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы, а также бенто-торты.

Аналитики отдельно сравнили стоимость бенто-тортов весом около 300 граммов. Этот десерт стал популярным подарком к праздникам из-за компактного размера и оригинального оформления.

В среднем по России такой торт стоит около 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты продают в Волгограде — примерно за 1250 рублей. Немного дороже они обходятся в Ростове-на-Дону (1290 рублей) и Омске (1300 рублей).

Самые высокие цены зафиксировали в Санкт-Петербурге — около 2425 рублей. В Москве бенто-торт в среднем стоит 2278 рублей.