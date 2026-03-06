Рязань
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
636
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
642
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 641
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
820
Исследование 2ГИС: спрос на сладости к 8 Марта вырос почти в три раза
К 8 Марта жители российских городов-миллионников почти в три раза чаще ищут сладости на заказ. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.

Аналитики изучили данные за последние три года и заметили устойчивый рост интереса к кондитерским изделиям перед праздником.

Больше всего в ассортименте кондитерских занимают готовые торты — около 26%. Еще 21,5% приходится на торты на заказ. Кроме того, в продаже часто встречаются меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы, а также бенто-торты.

Аналитики отдельно сравнили стоимость бенто-тортов весом около 300 граммов. Этот десерт стал популярным подарком к праздникам из-за компактного размера и оригинального оформления.

В среднем по России такой торт стоит около 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты продают в Волгограде — примерно за 1250 рублей. Немного дороже они обходятся в Ростове-на-Дону (1290 рублей) и Омске (1300 рублей).

Самые высокие цены зафиксировали в Санкт-Петербурге — около 2425 рублей. В Москве бенто-торт в среднем стоит 2278 рублей.