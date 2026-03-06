Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-3°
Сбт, 07
Вск, 08
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.85 / 78.87 06/03 13:15
Нал. EUR 92.30 / 92.47 06/03 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
636
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
642
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 641
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ХК «Рязань-ВДВ» обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата России
Команда уже провела 58 матчей, набрав 75 очков, что гарантирует попадание в стадию игр на вылет. На днях рязанские спортсмены вернулись с выезда по Уралу, из которого привезли 7 очков из 8 возможных. Хоккеисты смогли одержать победу над «Челметом» в Челябинске, «Магниткой» в Магнитогорске и «Южным Уралом» в городе Орск. Возрастное ограничение: 0+.

ХК «Рязань-ВДВ» обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата России. Команда уже провела 58 матчей, набрав 75 очков, что гарантирует попадание в стадию игр на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

На днях рязанские спортсмены вернулись с выезда по Уралу, из которого привезли 7 очков из 8 возможных. Хоккеисты смогли одержать победу над «Челметом» в Челябинске, «Магниткой» в Магнитогорске и «Южным Уралом» в городе Орск.

Впереди у рязанцев завершающая домашняя серия регулярного чемпионата, исход которой определит окончательное место команды в сетке плей-офф. 10 марта в 19:00 спортсмены выйдут на лёд против команды «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород). В четверг, 12 марта, в семь вечера — долгожданное дерби против воскресенского «Химика». В субботу, 14 марта, в 17:00 рязанцы сыграют с фарм-клубом московского «ЦСКА» — командой «Звезда». В среду, 18 марта, в 19 часов соперником «Рязани-ВДВ» станет тульский «АКМ».

Во время каждой встречи спортсменам очень нужна поддержка болельщиков, для которых уже по традиции будут разыграны призы.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» и здесь:

https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/

Возрастное ограничение: 0+.