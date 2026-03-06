ХК «Рязань-ВДВ» обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата России

Команда уже провела 58 матчей, набрав 75 очков, что гарантирует попадание в стадию игр на вылет. На днях рязанские спортсмены вернулись с выезда по Уралу, из которого привезли 7 очков из 8 возможных. Хоккеисты смогли одержать победу над «Челметом» в Челябинске, «Магниткой» в Магнитогорске и «Южным Уралом» в городе Орск. Возрастное ограничение: 0+.

ХК «Рязань-ВДВ» обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата России. Команда уже провела 58 матчей, набрав 75 очков, что гарантирует попадание в стадию игр на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

На днях рязанские спортсмены вернулись с выезда по Уралу, из которого привезли 7 очков из 8 возможных. Хоккеисты смогли одержать победу над «Челметом» в Челябинске, «Магниткой» в Магнитогорске и «Южным Уралом» в городе Орск.

Впереди у рязанцев завершающая домашняя серия регулярного чемпионата, исход которой определит окончательное место команды в сетке плей-офф. 10 марта в 19:00 спортсмены выйдут на лёд против команды «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород). В четверг, 12 марта, в семь вечера — долгожданное дерби против воскресенского «Химика». В субботу, 14 марта, в 17:00 рязанцы сыграют с фарм-клубом московского «ЦСКА» — командой «Звезда». В среду, 18 марта, в 19 часов соперником «Рязани-ВДВ» станет тульский «АКМ».

Во время каждой встречи спортсменам очень нужна поддержка болельщиков, для которых уже по традиции будут разыграны призы.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» и здесь:

https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/

Возрастное ограничение: 0+.