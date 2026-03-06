Госжилинспекция зафиксировала четыре нарушения правил парковки в Рязани

Речь идет о нарушениях на улицах Зубковой, 24, Сельских Строителей, 1 В, Свободы, 95, Березовой, 4. «Обращаем внимание жителей Рязанской области о необходимости соблюдения правил парковки автомобилей для обеспечения беспрепятственного проезда специального автотранспорта для своевременного вывоза ТБО и КГО контейнерных площадок», — говорится в сообщении.