Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку
