Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

Юрист Тургунбой Зокиров напомнил, что за тонировку стёкол водителю грозит штраф в 500 рублей. Российское законодательство запрещает тонировку ветрового стекла и стёкол, обеспечивающих передний обзор для автомобилиста (стёкла дверей водителя и переднего пассажирского места). Управлять автомобилем нельзя, если светопропускание стёкол не достигает 70 процентов. Напомним, с начала января в России вступил в силу новый закон, запрещающий неправильную тонировку на любых машинах. Раньше для владельцев временно ввезённых авто плотная плёнка иногда служила «серым иммунитетом» от статьи КоАП, но теперь за нарушение будут назначаться неоднократные штрафы.

Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку. Об этом сообщает РИА Новости.

