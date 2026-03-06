83 БПЛА сбили над регионами РФ за ночь

56 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, 7 — над Воронежской областью, 7 — над Азовским морем, 5 — над Черным морем, 4 — над Курской областью, 2 — над Краснодарским краем, по 1 — над Астраханской, 1 — над Белгородской областью.