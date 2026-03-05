Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
556
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 427
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
789
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 332
За ночь над регионами России сбили 76 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта.

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта.

Больше всего беспилотников уничтожили в Саратовской области — 33. Еще 17 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом.

Также 9 дронов сбили в Ростовской области, 4 — в Краснодарском крае, 2 — в Волгоградской области и 1 — в Астраханской области.