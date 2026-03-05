За ночь над регионами России сбили 76 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта.

Больше всего беспилотников уничтожили в Саратовской области — 33. Еще 17 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом.

Также 9 дронов сбили в Ростовской области, 4 — в Краснодарском крае, 2 — в Волгоградской области и 1 — в Астраханской области.