ВТБ начал перевод кредитов клиентов Почта Банка

ВТБ начал перевод 1,3 млн кредитов розничных клиентов Почта Банка в рамках интеграции. После цессии все условия по кредитным договорам для них сохраняются. Для продолжения погашения кредитов всем клиентам Почта Банка необходимо перейти на обслуживание и открыть счет в ВТБ.

«При переводе кредитных договоров Почта Банка особое внимание мы уделили сохранению „настроек“, которые всегда в фокусе внимания заемщиков — комфортные платежи, привычный график, удобный формат для погашения. Все, что нужно сделать клиенту — открыть вовремя счет, и мы доставим его кредит в ВТБ без изменений в расписании», — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В рамках интеграции ВТБ предоставил клиентам Почта Банка возможность дистанционного открытия счёта для погашения действующего кредита. Этот счет также можно использовать для доступа ко всем продуктам ВТБ. Его оформление займет несколько минут. В приложении Почта Банка нужно выбрать баннер «Станьте клиентом ВТБ», нажать кнопку «Присоединиться», и далее подписать документы в разделе персональных предложений и подтвердить операцию смс-кодом. После этого клиент автоматически переходит в ВТБ Онлайн. Доступен и другой способ открыть счет в ВТБ — посетить любое удобное для клиента отделение.

Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в феврале 2025 года. Уже сейчас клиенты Почта Банка могут оформить дебетовые карты ВТБ, подключить семейный банкинг и программу лояльности, перевести пенсию, а также разместить средства на вкладах и накопительных счетах.

