Вопрос газификации поселков в Рязанской области подняли на федеральном уровне

В Минприроды России обсудили вопрос газификации населенных пунктов в Мещере Рязанской области. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко. Речь идет о 65 населенных пунктах, которые формально выведены из территории национального парка, но со всех сторон окружены его землями. Из-за этого, по словам сенатора, жители уже около 11 лет не могут получить газ.

В Минприроды России обсудили вопрос газификации населенных пунктов в Мещере Рязанской области. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

Речь идет о 65 населенных пунктах, которые формально выведены из территории национального парка, но со всех сторон окружены его землями. Из-за этого, по словам сенатора, жители уже около 11 лет не могут получить газ.

«Проекты делались, письма писались, но все упиралось в бюрократию», — отметил Аноприенко.

Сейчас рассматриваются два варианта решения проблемы. Первый предполагает возвращение поселков в границы нацпарка с зонированием, которое позволит вести хозяйственную деятельность и обеспечивать жителей инфраструктурой.

Второй вариант — обновление положения о самом национальном парке.

«Газпром» готов приступить к работам. Прокладку газопроводов планируют вести методом прокола, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Сенатор отметил, что вопрос газификации поселков в Мещере после долгого перерыва удалось сдвинуть с места и он намерен держать ситуацию на личном контроле.

Фото: соцсети Сергея Аноприенко.